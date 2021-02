© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, l'operatore globale del, primo fornitore di servizi wholesale internazionali in Italia e ottavo nel mondo, ha firmato un accordo con, player emergente nel mercato brasiliano, per offrire connettivita` internazionale ad alte prestazioni.Fornitore di servizi Internet in rapida crescita,– fa sapere Sparkle in una nota – ha circa 350mila abbonati e una presenza commerciale in 96 citta` negli stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Parana´ e Minas Gerais. Entro il 2023 l'operatore prevede di servire 200 comuni investendo oltre. Grazie al collegamento con la, prima rete Tier-1 in Sud America, Vero Internet potra` beneficiare di un accesso alla Internet globale ad alta velocita` e bassa latenza."La collaborazione con Sparkle ci permette di accedere ai contenuti globali con alte velocita` e quindi di migliorare l'esperienza di navigazione dei nostri clienti. Si tratta per noi di un grande vantaggio competitivo" ha commentato"Con dodici PoP in Brasile, a San Paolo, Rio De Janeiro, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre, e un'ampia copertura in America centrale e meridionale, Sparkle – sottolinea la nota – si propone come partner di riferimento per operatori brasiliani alla ricerca di connettivita` a bassa latenza e ad alte prestazioni in Brasile e nelle Americhe. Inoltre, grazie alla sua rete terrestre e sottomarina, che include le due autostrade digitali Seabras-1 nell'Atlantico e Curie nel Pacifico, Sparkle offre quattro rotte diversificate per la connettivita` dal Sud al Nord America garantendo ridondanza completa e un'alta qualita` nella navigazione".