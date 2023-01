Sparatoria in California durante il Capodanno cinese: almeno 10 morti e 16 feriti

Sparatoria in California durante i festeggiamenti per il Capodanno cinese. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero almeno 10 morti e 16 feriti. Lo rende noto la polizia, citata dalla Bbc, senza aggiungere altri dettagli. La sparatoria è avvenuta al luna park di Monterey Park, nell'area di Los Angeles alle 22 ora locale (le 7 italiane).

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

1/ #USA



There was a shooting in Monterey Park in California, killing 10 people. At least 9 more were injured.



At the time, the neighbourhood was celebrating Chinese New Year. According to police, the attacker is still at large, his motives are unknown. pic.twitter.com/tyCQxBT9Mn

— David Kime (@CyberRealms1) January 22, 2023