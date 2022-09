Spagna, vendite dettaglio agosto in aumento su mese, ferme su anno

Venerdì 30 Settembre 2022, 09:30







(Teleborsa) - Migliora il commercio al dettaglio in Spagna ad agosto 2022. Secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), le vendite al dettaglio non hanno registrato alcuna variazione su base annua, dopo il -0,5% riportato a luglio.



La serie grezza (non destagionalizzata) registra un aumento pari allo 0,8% sull'anno precedente dal -3,2% di luglio. Su base mensile ha registrato una variazione positiva dello 0,2% dopo il -0,7% del mese precedente.









(Foto: Photo by Hanson Lu on Unsplash)