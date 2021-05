25 Maggio 2021

(Teleborsa) - CF Intercity, una piccola squadra di calcio spagnola appena promossa nella quarta serie, sarà la prima del Paese a essere quotata in Borsa, seguendo un percorso tracciato in Europa da club ben più blasonati come Juventus, Roma o Manchester United. Ieri un'assemblea straordinaria degli azionisti ha votato all'unanimità la proposta di quotazione sulla Borsa di Madrid, con il titolo che dovrebbe essere ammesso entro la fine di giugno sul BME Growth, il sottomercato dedicato alle piccole e medie imprese.

La capitalizzazione di mercato iniziale dovrebbe essere pari a 4,5 milioni di euro - secondo quanto riporta Bloomberg - con l'importo raccolto prima della quotazione, ha detto il presidente Salvador Marti, che insieme ad altri due co-fondatori possiede circa il 50%. "Ci siamo resi conto che la maggior parte dei club semi-professionisti sono finanziati da un patron che inietta denaro da cui dipende la loro sopravvivenza - ha detto Marti - Abbiamo pensato che il club potesse invece sfruttare gli strumenti esistenti nei mercati finanziari per atomizzare la sua partecipazione piuttosto che fare affidamento su un singolo investitore. E perché non in un paese così amante del calcio?".

(Foto: © Juan Aunin / 123RF)