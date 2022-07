Spagna, produzione industriale maggio -0,2% su mese, +3,8% su anno

Mercoledì 6 Luglio 2022, 09:30







(Teleborsa) - Giungono dati contrastanti dalla produzione industriale in Spagna nel mese di maggio 2022. Secondo l'Ufficio di Statistica nazionale (INE), la produzione è cresciuta del 3,8% su base annuale, rispetto al +2,3% del mese precedente (dato rivisto da un preliminare di +2,4%). Le stime degli analisti erano per una salita del 3,4%.



Il dato è corretto per la stagionalità e gli effetti del calendario, mentre l'indice grezzo segna un +6,5%.



Inoltre, si è registrata una diminuzione mensile dello 0,2% dopo il +2,1% del mese precedente.