Spagna, prezzi produzione rallentano a settembre

Martedì 25 Ottobre 2022, 09:15







(Teleborsa) - Rallenta la crescita dei prezzi alla produzione in Spagna. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, a settembre, la variazione tendenziale si attesta al 35,6%, dopo il +42,9% di agosto.



Su base mensile non si registra alcuna variazione significativa dopo il +2,7% precedente.



L'indice depurato della componente energetica registra un aumento del 14% tendenziale dopo il +14,4% rilevato in precedenza.