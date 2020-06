Spagna, prezzi alla produzione ai minimi di sempre

(Teleborsa) - In forte caduta i prezzi alla produzione in Spagna a maggio. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, la variazione tendenziale mostra un brusco decremento dell'8,7% che segue il -8,4% di aprile. Si tratta del dato più basso della serie storica dal 1975.



Anche su base mensile si registra una discesa, anche se più limitata e pari a -0,2%.



L'indice depurato della componente energetica risulta in calo dello 0,9% tendenziale dopo il -0,5% del mese precedente. © RIPRODUZIONE RISERVATA