Spagna, PIL 1° trimestre stimato in forte espansione. Accelerano i consumi

(Teleborsa) - In leggera accelerazione il PIL spagnolo nel 1° trimestre del 2019, a dispetto della frenata generale dell'economia globale.Lo si apprende da unadell'Istituto Nazionale della Spagna (INE), che segnala un aumento dello 0,7% su trimestre, dopo il +0,6% del trimestre precedente e stimato dal consensus., si stima un'espansione del 2,4%, dal +2,3% dello stesso trimestre precedente e superiore alle attese degli analisti che indicavano un +1,5%.. Secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), le vendite al dettaglio hanno registrato un incremento dell'1,7% su base annua dopo il +1,4% rivisto di febbraio (+1,2% la prima lettura).La serie grezza (non destagionalizzata) registra un incremento dello 0,3% come nel mese precedente.il dato ha registrato un incremento dello 0,4% come a febbraio.