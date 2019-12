(Teleborsa) - Ancora in frenata i prezzi alla produzione in Spagna, ma ad un ritmo inferiore al mese precedente. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, nel mese di novembre la variazione tendenziale mostra un decremento del 2,3% rispetto al -2,8% di ottobre.



Su base mensile si registra un decremento dello 0,5%.



L'indice depurato della componente energetica risulta in calo dello 0,1% dopo il -0,2% del mese precedente. © RIPRODUZIONE RISERVATA