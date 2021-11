Spagna, inflazione ottobre +1,8% mese +5,4% anno

Venerdì 12 Novembre 2021, 09:30







(Teleborsa) - Continua a crescere l'inflazione in Spagna a ottobre. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, l'indice dei prezzi al consumo è salito dell'1,8% su base mensile. Si tratta di un tasso inferiore alla stima preliminare (+2%), ma superiore al dato di settembre (+0,8%).



Su base annua, si rileva un aumento sostenuto del 5,4%, contro attese per un +5,5% e dopo il +4% del mese precedente. Si tratta del tasso di crescita più elevato dal settembre del 1992.



L'inflazione armonizzata registra una variazione positiva del 5,4% annuale, sotto il consensus (+5,5%) e dopo il +4% del mese precedente. Su base mensile, il dato segna un +1,6%, rispetto ad attese per +1,7% e dopo la variazione dell'1,1% di settembre.