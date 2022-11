Spagna, inflazione novembre -0,1% mese +6,8% anno

Martedì 29 Novembre 2022, 09:30







(Teleborsa) - Si modera l'inflazione in Spagna a novembre 2022. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash, l'inflazione su base annuale è stimata a +6,8%, in miglioramento rispetto al +7,3% di ottobre e inferiore al +7,4% indicato dal consensus.



"Questo sviluppo è dovuto principalmente alla diminuzione dei prezzi dei combustibili, che sono aumentati a novembre 2021, e dei prezzi dell'energia elettrica, con un calo maggiore rispetto allo scorso anno - ha commentato INE - Anche l'aumento dei prezzi dell'abbigliamento e delle calzature dovuto all'inizio della nuova stagione ha avuto un ruolo, seppur in misura minore, più contenuta rispetto al 2021".



L'indice dei prezzi al consumo su base mensile registra un decremento dello 0,1% dopo il +0,3% di ottobre.



L'inflazione armonizzata, che tiene conto di un paniere diverso ed identico per tutta l'UE, dovrebbe registrare un incremento tendenziale del 6,6%, rispetto al 7,3% precedente e al 7,5% atteso. Su base mensile è attesa in calo dello 0,5%.