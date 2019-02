Spagna, inflazione in frenata e sotto target BCE

(Teleborsa) - Confermata in frenata l'inflazione in Spagna, sotto il target fissato dalla BCE (2%).



Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, nel mese di gennaio, l'indice dei prezzi al consumo è sceso dell'1,3% su base mensile, dato in linea con la stima preliminare e degli analisti. A dicembre, l'indicatore era sceso dello 0,4% (dato rivisto da -1,3%).



Su base annuale la crescita si è attestata all'1% centrando la prima lettura e quanto atteso dal consensus, ma in rallentamento rispetto al +1,2% di dicembre (+1% la prima lettura).



L'inflazione armonizzata registra una crescita annuale dell'1% mentre scivola dell'1,7% a livello mensile.