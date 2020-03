Spagna, inflazione frena a febbraio

(Teleborsa) - Frena l'inflazione in Spagna, mostrandosi anche inferiore alla stima preliminare. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, nel mese di gennaio l'indice dei prezzi al consumo è diminuito dello 0,1% su base mensile, dopo il -1% di gennaio. Il dato è in linea con la stima flash e le attese del mercato.



Su base annua si registra una crescita dello 0,7% dopo il +1,1% di gennaio, al di sotto della la stima preliminare e del consensus che indicavano un +0,8%.



L'inflazione armonizzata registra una crescita annuale dello 0,9%, in frenata dall'1,1% precedente, ed un -0,1% su mese dopo il -1,4% del mese precedente. Il consensus indicava un livello stabile. © RIPRODUZIONE RISERVATA