Spagna, inflazione agosto confermata in calo

(Teleborsa) - Resta debole l'inflazione in Spagna, anche se appare in linea con le attese degli analisti.



Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, nel mese di agosto l'indice dei prezzi al consumo è sceso dello 0,1% su base mensile, in linea con la stima preliminare, dopo il -0,6% di luglio. Il dato è in linea con le attese.



Su base annua si registra una crescita dello 0,3%, centrando il consensus, risultando in decelerazione dallo 0,5% di luglio.



L'inflazione armonizzata registra una crescita annuale dello 0,4% ed una discesa dello 0,1% a livello mensile. Ultimo aggiornamento: 11:21