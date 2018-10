Spagna, in forte rialzo i prezzi alla produzione

(Teleborsa) - Ancora un aumento sostenuto per i prezzi alla produzione in Spagna.



Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, nel mese di settembre la variazione tendenziale mostra un incremento del 5,2%, un decimo superiore rispetto al +5,1% del mese di agosto e dal 4,6% di luglio.



L'indice depurato della componente energetica segna una crescita dello 0,9%, in lieve discesa rispetto al +1,1% del mese precedente.



Su base mensile i prezzi registrano un incremento dello 0,7% dopo il +0,4% fatto registrare a agosto. © RIPRODUZIONE RISERVATA