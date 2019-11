Spagna: frenano le vendite al dettaglio, aumenta l'inflazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), le. Il dato è anche superiore al +3,3% indicato dagli analisti.La serie grezza (non destagionalizzata) registra un aumento del 2,4% dal +3,6% registrato nel mese precedente.Su base mensile il dato non ha registrato alcuna variazione dopo il +0,1% di settembre., che secondo l'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE) a novembre dovrebbe registrare un rialzo dello 0,2% dopo il +1% di ottobre e contro il +0,1% del consensus., a fronte del +0,2% stimato dagli analisti.L'inflazione armonizzata, che tiene conto di un paniere diverso ed identico per tutta l'UE, dovrebbe registrare un incremento tendenziale dello 0,5%, a fronte del +0,2% precedente. Centrato il consensus.