Spagna, forte balzo delle vendite al dettaglio

(Teleborsa) - Accelerano i consumi in Spagna nel mese di febbraio. Secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), le vendite al dettaglio hanno registrato un incremento dell'1,2% su base annua dopo il +0,9% rivisto di gennaio (+0,8% la prima lettura).



La serie grezza (non destagionalizzata) registra un incremento dell'1,7% come nel mese precedente.



Su base mensile il dato ha registrato un incremento dello 0,3% dopo il +0,4% rilevato a gennaio. © RIPRODUZIONE RISERVATA