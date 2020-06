Spagna, durante lockdown aprile fatturato a picco del 28,7%

(Teleborsa) - Altro crollo per l'industria spagnola ad aprile a causa del lockdown di due mesi imposto dal Governo per l'epidemia di Covid-19.



Il fatturato ha registrato un pesante calo del 28,7% dal -17% del mese precedente. A livello tendenziale, il dato al netto degli effetti del calendario ha registrato un -40,8% rispertto al 2019, in ulereiore decelerazione rispetto al -16,4% di marzo, che scontava parzialmente il blocco totale dell'attività.



L'indice originario segna un analoga variazione (-40,8%) dal -13,9% precedente. © RIPRODUZIONE RISERVATA