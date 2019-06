Spagna, disoccupazione in calo ma sotto attese

(Teleborsa) - Forte discesa della disoccupazione in Spagna, tuttavia inferiore alle aspettative degli analisti.



Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, nel mese di maggio, si è registrata una caduta dei disoccupati di 84.075 unità dopo il calo di 91.518 riportato ad aprile. Le attese del mercato erano per una discesa di 67.000 disoccupati. In termini destagionalizzati, la disoccupazione è scesa di 20.073 unità.



Confrontando il dato di maggio con lo stesso mese dell'anno precedente c'è una riduzione dei disoccupati di 172.639 mila unità (-5,31%). © RIPRODUZIONE RISERVATA