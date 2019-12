Spagna, disoccupazione in aumento a novembre

(Teleborsa) - Cresce la disoccupazione in Spagna nel mese di novembre.



Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato un incremento mensile dei disoccupati di 20.525 unità a fronte dell'aumento di 97.900 unità del mese di ottobre. Il numero totale dei disoccupati è stato pari a 3.198.184 persone, la cifra più bassa in un mese di novembre dal 2008.

In termini destagionalizzati, la disoccupazione è salita di 4.113 unità.



Confrontando il dato di novembre con lo stesso mese dell'anno precedente, si è registrato un calo dei disoccupati di 54.683 unità (-1,68%). © RIPRODUZIONE RISERVATA