Spagna, disoccupazione aumenta ma meno delle attese

(Teleborsa) - Cresce meno delle aspettative la disoccupazione in Spagna nel mese di settembre.



Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato un incremento mensile dei disoccupati dello 0,45%, ossia di 13.907 unità. Le attese del mercato erano per un aumento di 37.600 disoccupati mentre il mese precedente c'era stato un incremento di 54.400 persone. Il numero totale dei disoccupati è stato pari a 3.079.711 persone, la cifra più bassa nel mese di settembre dal 2008.

In termini destagionalizzati, la disoccupazione è scesa di 28.629 unità.



Confrontando il dato di giugno con lo stesso mese dell'anno precedente, si è registrato un calo dei disoccupati di 122.798 mila unità (-3,83%). © RIPRODUZIONE RISERVATA