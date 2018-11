Spagna: sale la disoccupazione, soprattutto quella giovanile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aumenta la disoccupazione in Spagna e colpisce sopratutto i giovani. Secondo i dati difffusi dal ministero del Lavoro spagnolo il numero di persone in cerca di lavoro è salito a 3,25 milioni di persone nel mese di ottobre. Rispetto al mese di settembre ci sono 52.000 disoccupati in più. Oltre 10.000 persone in cerca di un impiego, sono giovani sotto i 25 anni.Nel mese di ottobre il tasso di disoccupazione in Spagna tradizionalmente aumenta: molti contratti estivi, infatti, si concludono proprio in autunno.Il settore dei servizi ha registrato il maggior numero di persone in cerca di lavoro, con un aumento di 43.000 unità, portando il totale a quasi 2,27 milioni. Il numero di disoccupati sta crescendo anche nel settore agricolo, circa 9.300 persone, e anche in quello industriale, circa 2.800. La disoccupazione è in calo, invece, nel settore delle costruzioni, con circa 3.700 persone in cerca di lavoro in meno.Il ministero del Lavoro non fornisce un tasso di disoccupazione, lasciandolo all'istituto Ine che, per il terzo trimestre, ha comunicato un tasso pari al 14,55%: il peggiore in Europa dopo la Grecia.