Spagna, De Cos: banche devono aumentare accantonamenti

(Teleborsa) - Laraccomanda agli istituti di credito del paese "di prestaree alla pianificazione del capitale nei prossimi trimestri", con l'outlook dell'economia che è in netto peggioramento. Lo ha detto ildurante un evento.Sebbene la situazione di partenza del settore bancario "sia positiva", "è necessario prestare estrema cautela e monitorare attentamente i rischi, che possono rapidamente svilupparsi negativamente e".Allargando lo sguardo, de Cos ha affermato che le banche si trovano "di fronte a una situazione macrofinanziaria molto complessa, caratterizzata da elevata inflazione, condizioni di finanziamento più restrittive e maggiore incertezza, che ha già determinato une una generale revisione al ribasso delle prospettive di crescita per i trimestri successivi".Secondo l'economista, in un orizzonte che può durare uno o due anni le famiglie e le imprese potranno essere in difficoltà nel far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie. Di conseguenza, le banche "", contando anche che l'inflazione potrebbe aumentare i costi operativi.