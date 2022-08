Spagna, crescita prezzi produzione continua a moderarsi

Giovedì 25 Agosto 2022, 09:30







(Teleborsa) - Continua a moderarsi a luglio 2022 la crescita dei prezzi alla produzione in Spagna. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, la variazione tendenziale mostra un incremento del 40,4%, che segue il +43,1% di giugno (dato rivisto da un preliminare di 43,2%).



L'indice depurato della componente energetica registra un aumento del 14,8% tendenziale dopo il +15,3% rilevato in precedenza.



Su base mensile non si registra alcuna variazione, dopo il +1,9% precedente.