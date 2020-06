Spagna, costo lavoro in crescita nel 1° trimestre

(Teleborsa) - Cresce il costo medio del lavoro in Spagna nel 1° trimestre. Secondo quanto comunicato dall'INE, il costo medio per lavoratore nel mese è salito dello 0,8% a 2.570,32 euro.



Il costo del salario è cresciuto dello 0,7% a 1.8890,78 euro, mentre gli altri costi del lavoro sono aumentati dell'1% a 680,54 euro. Il costo per ora effettiva di lavoro aumenta del 4,8% in conseguenza del minor numero di ore lavorate. © RIPRODUZIONE RISERVATA