(Teleborsa) - Cittadini spagnoli al voto per la terza volta in quattro anni. I socialisti sono dati per favoriti, anche se i pronostici non ritengono un risultato sufficiente per ottenere una maggioranza assoluta in Parlamento. Inevitabili quindi alleanze. Il Premier Sanchez potrebbe dunque cercare di formare una coalizione col partito di sinistra anti-austerity di Iglesias. L'incertezza è sui risultati dei partiti di destra, che potrebbero a loro volta coalizzarsi.







© RIPRODUZIONE RISERVATA