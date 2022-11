SpaceX, trattative per round investimento che la valuta 150 miliardi di dollari

(Teleborsa) -, l'azienda aerospaziale statunitense fondata da Elon Musk, sarebbe. Lo scrive Bloomberg, citando fonti che hanno familiarità con la questione e sottolineando che si tratterebbe di un significativo aumento rispetto alla valutazione di 125 miliardi di dollari che la società ha ottenuto all'inizio di quest'anno.Le azioni sarebbero offerte a circa 85 dollari ciascuna, secondo l'indiscrezione. Gli investitori potrebbero acquistare nuove azioni di SpaceX nello stesso momento in cui i, o un'offerta pubblica di acquisto, alla stessa valutazione.SpaceX è l'in grado didall'orbita terrestre bassa e nel 2012 il veicolo spaziale Dragon è diventato il primo veicolo spaziale commerciale a trasportare merci da e verso la Stazione Spaziale Internazionale. Nel 2020, SpaceX è diventata la prima azienda privata a portare lì anche gli esseri umani.SpaceX ha lanciato anche, una costellazione di satelliti per l'accesso a internet satellitare globale in banda larga a bassa latenza.