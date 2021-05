6 Maggio 2021

(Teleborsa) - Il prototipo di razzo Starship di SpaceX è riuscito ad atterrare con successo nella base in Texas al suo quinto tentativo, dopo che nei precedenti quattro si erano registrate impressionanti esplosioni.

"Atterraggio nominale per Starship!" ha twittato Elon Musk sottolineando quella che rappresenta una grande vittoria per la sua compagnia spaziale. L'esecuzione non è stata, tuttavia, del tutto perfetta. Un piccolo incendio ha, infatti, avvolto la base del razzo poco dopo l'atterraggio. Il conduttore che ha raccontato l'evento in diretta web, John Insprucker, ha spiegato che questo fenomeno "non è insolito perché si sta utilizzando del metano", aggiungendo che gli ingegneri sono ancora alle prese con alcuni problemi di progettazione. Le fiamme sono state rapidamente spente con un idrante.

Le fiamme sono state rapidamente spente con un cannone ad acqua. Il razzo è decollato dalla base stellare di Boca Chica, nel Texas meridionale, intorno alle 17:25 ora locale, ha raggiunto un'altitudine di circa 10 chilometri e ha eseguito una serie di manovre di volo.