Southwest Airlines, il titolo viaggia bene a Wall Street

(Teleborsa) - La Southwest Airlines stima vendite più deboli nel trimestre corrente. Il fatturato è atteso dunque in crescita non più del 3% rispetto al +4% stimato in precedenza. Al momento il titolo non sembra accusare il colpo a Wall Street: le azioni, infatti, guadagnano oltre un punto percentuale.



E' di oggi, inoltre, la notizia di un atterraggio di emergenza per un boeing 737 Max 8 della compagnia americana. Il velivolo, che era in procinto di essere spostato nella base di deposito, era privo di passeggeri a causa del blocco deciso dopo gli incidenti che hanno coinvolto lo stesso modello di aereo in Indonesia e Etiopia.



