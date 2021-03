30 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - La nuova stagione del 737-Max, rimesso in pista dopo averne ridisegnato il software di volo e aver ottenuto la nuova licenza a operare, sta facendo riprendere quota alla Boeing, che registra il nuovo ordine di Southwest Airlines, il più grande dopo la messa a terra di questo modello, per 100 aerei e 155 opzioni.

Southwest privilegerà il 737-700, in configurazione da 140-150 posti, integrato dal 737-8 da 175 posti. Entrambi i modelli consentiranno di ridurre del 14% il consumo di carburante e le emissioni di anidride carbonica e abbattere l'impronta acustica del 40%.

Il nuovo contratto di acquisto porta il portafoglio ordini di Southwest a 200 aerei 737-7 e 180 aerei 737-8, oltre 30 dei quali già consegnati. A ciò si aggiungono 270 opzioni per uno dei due modelli, per più di 600 aeroplani da prendere in consegna entro il 2031.