Sourcesense, debutto col botto su AIM Italia

(Teleborsa) -società operante nel settore IT sui mercati italiano e inglese, leader nelle soluzioni cloud-native basate su tecnologie open source,il mercato dedicato alle PMI, dopo aver raccolto con il collocamento. Il flottante al momento dell'ammissione è dele la capitalizzazione è pari a circaSi tratta dellaammissione sui mercati dida inizio anno e della sesta su AIM Italia, che porta ail numero delle aziende attualmente quotate sul mercato dedicato alleSulle prime battute ile mostra un rialzo teorico delrispetto al prezzo di collocamento di 1,3 euro.In occasione dell'inizio delle negoziazioni, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato:con, una realtà dinamica e innovativa che grazie all'accesso ai mercati dei capitali sarà in grado di sviluppare ulteriormente il proprio business e consolidare la propria presenza a livello europeo. L'accesso al mercato consentirà alla società di aumentare la propria competitività e visibilità e di attrarre edella quotazione suche rappresenta unL'ottimo riscontro da parte degli investitori, che ringraziamo per la loro fiducia, testimonia l'apprezzamento nei confronti del nostro modello di business e dei nostri progetti di sviluppo. Il lavoro di squadra è stato fondamentale in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile ilIl capitale raccolto sarà utilizzato per continuare a sviluppare il nostro business e potenziare la nostra presenza a livello nazionale e internazionale", questo il commento diAmministratore Delegato di Sourcesense.