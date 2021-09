Sourcesense, 1° semestre 2021 è il migliore di sempre. Focus su PNRR e Cloud

Mercoledì 22 Settembre 2021, 14:45

(Teleborsa) - Il CdA di Sourcesense, società quotata su AIM Italia e operante nel settore IT sui mercati italiano e inglese, ha approvato la Relazione Finanziaria Consolidata al 30 giugno 2021. I ricavi di vendita sono stati pari a 9,9 milioni di euro, in crescita del 46% rispetto al primo semestre del 2020, l'EBITDA è stato pari a 1,2 milioni di euro (0,8 milioni di euro nei primi sei mesi del 2020), mentre il risultato dell'esercizio si chiude con un utile pari a 0,686 milioni di euro, in crescita del 142% rispetto agli 0,283 milioni di euro di un anno fa.

La Posizione Finanziaria Netta è positiva (cassa) per 3,9 milioni di euro con un sensibile miglioramento, grazie ai flussi di cassa della gestione operativa, sia rispetto alla Posizione finanziaria netta sia al 31 dicembre 2021 positiva per 2,1 milioni di euro che al 30 giugno 2020, negativa per 0,8 milioni di euro.

"Quello che si è appena concluso è il miglior semestre di sempre per Sourcesense sotto il profilo economico e finanziario", ha commentato Marco Bruni, CEO e presidente di Sourcesense. "Guardiamo pertanto con fiducia al prossimo futuro e puntiamo a cogliere l'opportunità offerta dal PNRR, nell'ambito del quale vediamo uno spazio importante per posizionarsi, anche attraverso la partecipazione alla costituzione del Consorzio Italia Cloud, avvenuta lo scorso agosto, che ha presentato al MITD la manifestazione di interesse per la realizzazione e la gestione del Polo Strategico Nazionale", ha aggiunto.

Per quanto riguarda la seconda metà dell'esercizio, Sourcesense scrive nella nota sui conti che "le previsioni del mercato IT sono positive. I segmenti in cui opera la società appaiono essere quelli trainanti. I riscontri ricevuti nel primo semestre dai clienti registrano un positivo andamento degli ordini. Non sono state rilevate flessioni nell'erogazione delle attività già acquisite. Tutti questi elementi combinati non fanno emergere elementi che possano indurre ad un rallentamento nel percorso di crescita".

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)