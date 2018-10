Sottotono l'indice delle aziende sanitarie (-1,57%), in forte calo Amplifon

(Teleborsa) - Ribasso per il comparto sanitario italiano, anticipato dall'esordio eccellente dell'EURO STOXX Health Care.



Il FTSE Italia Health Care ha aperto a quota 147.283,42 in discesa dell'1,57% rispetto alla chiusura precedente. Intanto il comparto sanitario dell'Area Euro viaggia a 766,51, dopo un avvio a 752,23.



Tra le azioni più importanti dell'indice sanitario di Milano, in forte ribasso Recordati, che mostra un disastroso -2,65%.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, a picco Amplifon, che presenta un pessimo -2,65%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, discesa moderata per Pierrel, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,65% rispetto alla seduta precedente.