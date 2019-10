Sotto pressione i titoli del lusso, le proteste a Hong Kong non si fermano

(Teleborsa) - Sotto pressione il titoli del comparto lusso, quotati a Piazza Affari, con i grandi marchi che stanno contando i danni causati delle proteste in corso da quattro mesi a Hong Kong, che hanno allontanato turisti e costretto a chiudere diversi negozi.



Tra i player del settore, soffre Ferragamo che scivola dello 0,76% così come Tod's che perde lo 0,55%. Tiene, invece, Moncler che mostra un progresso dello 0,55%.



Malgrado i divieti imposti dal governo, migliaia di manifestanti sono scesi ancora in strada nel weekend, marciando contro la legge sulle mascherine, che molti cittadini considerano un attentato alla libertà personale.









