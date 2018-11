Sotto la parità l'indice del settore alimentare italiano (-0,37%)

(Teleborsa) - Si muove poco sotto i livelli della vigilia il comparto alimentare a Piazza Affari, mentre l'EURO STOXX Food & Beverage registra un buon rialzo.



Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a quota 78.628,48, in ribasso di 292,08 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre il settore Alimentare europeo scambia a 525,93, dopo aver avviato gli scambi a 520,66.



Nel listino principale, performance infelice per Campari, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,52% rispetto alla seduta precedente.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, discesa moderata per Centrale del Latte D'Italia, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,73% rispetto alla seduta precedente.

