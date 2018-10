Sotto la parità il settore viaggi e intrattenimento (-0,58%). Giornata no per Juventus

(Teleborsa) - Si muove poco sotto i livelli della vigilia il comparto viaggi e intrattenimento, mentre l'EURO STOXX Travel & Leisure registra un buon rialzo.



Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a quota 39.236,75, in ribasso di 227,55 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre il comparto viaggi e intrattenimento europeo scambia a 183,37, dopo aver avviato gli scambi a 182,65.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, contenuto ribasso per Juventus, che mostra una flessione dello 0,99%.



Piccola perdita per Autogrill, che scambia con un -0,7%.



Tra le small-cap di Milano, lieve ribasso per FNM, che presenta una flessione dello 0,96%.