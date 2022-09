Sostravel stipula atto fusione per incorporazione di DDC in SOS

Giovedì 29 Settembre 2022, 16:45







(Teleborsa) - SosTravel.com e Digital Destination Company (DDC) hanno stipulato in data odierna l'atto di fusione per incorporazione di DDC in SOS, in attuazione delle deliberazioni assunte dalle assemblee dei soci di SOS e DDC in data 14 giugno 2022. Gli effetti civilistici della Fusione si produrranno il 1° novembre 2022.



L'atto di Fusione dà esecuzione - si legge in una nota - verificatesi le relative condizioni, all'operazione di integrazione tra SOS e DDC, disciplinata dall'accordo di investimento sottoscritto in data 5 maggio 2022 tra SOS e RG Holding (quale socio di maggioranza relativa di SOS), da un lato, e DDC e i soci di DDC, dall'altro.



Sempre in data odierna è stato sottoscritto tra RG Holding ed i soci di DDC un patto parasociale finalizzato a disciplinare la governance e i trasferimenti azionari relativi a SOS post Operazione.