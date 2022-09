SosTravel, risultato negativo in primo semestre. Ottimismo su fusione

(Teleborsa) - SosTravel.com, società che opera nel mercato dei servizi di assistenza al viaggiatore e quotata su Euronext Growth Milan, ha registratopari a 263 mila euro al 30 giugno 2022, in linea con il dato del 30 giugno 2021 pari a 268 mila euro. L'è pari a -304 mila euro, in peggioramento rispetto al dato del 30 giugno 2021 pari a -25 mila euro per effetto principalmente di minori contributi a fondo perduto ottenuti nel 2022 rispetto al primo semestre 2021. Laè pari a -566 mila euro.Nell'ambito dell'operazione diin SosTravel.com, i risultati combined delle due società mostrano sul primo semestre 2022 dei ricavi pro-forma pari a 4,6 milioni di euro, realizzati principalmente nella bassa stagione e un EBITDA pro-forma in sostanziale pareggio prima delle sinergie."La fusione porterà l'entità combinata ad una dimensione di maggiore peso nel mercato del digital travel - ha commentato l'- Le sinergie e gli effetti più sostanziosi dell'integrazione dei servizi di booking in SosTravel.com saranno visibili post fusione a partire dalla seconda parte dell'esercizio".L'(PFN) positivo (Cassa) è pari a 638 mila euro, in peggioramento rispetto allo stesso dato del 31 dicembre 2021 e pari a 1.320 mila euro principalmente per: EBITDA negativo del semestre; costi straordinari legati al progetto di fusione, corrisposti nel semestre, pari a 108 mila euro; costi per attività di digital marketing che saranno erogati principalmente nel secondo semestre 2022 (e quindi riscontati) per 207 mila euro.