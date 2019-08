Sostravel, RG Holding al 41% del capitale e TraWell all'11,135

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società quotata in Borsa sul mercato AIM Italia, in seguito alla distribuzione del dividendo in natura della precedente controllante TraWell co, fornisce undelle percentuali di possesso degli, vale a dire tutti coloro posseggono quote superiori al 5%.detiene 2.454.305 azioni pari al 41,36% del capitale,660.280 azioni pari all'11,13%, mentre ildetiene 2.819.415 azioni pari al 47,51%del capitale."Grazie alla distribuzione in natura del dividendo nascono due gruppi distinti e con mission diverse", dichiaraPresidente e CEO di sostravel, spiegando che "lo scorporo permetterà di continuare il percorso di M&A del gruppo Trawell co senza che questo infici sul controllo di Sostravel"."Sostravel – continua Gentile - in pochi mesi, anche grazie all'acquisto del concorrente Flio, è diventata il più grande database di aeroporti al mondo e con oltre 1,5 milioni di clienti ambisce a ritagliarsi un ruolo di riferimento nella mobilità digitale. Riteniamo che nel medio-lungo periodo questo nuovo assetto porterà importanti benefici ad entrambe le aziende e che il valore delle stesse scorporate sarà maggiore per tutti gli azionisti".