Sostravel, esito assegnazione Bonus Share e variazione del Capitale Sociale

(Teleborsa) - Sostravel.com S.p.A. rende noto che. In conseguenza dell'emissione delle n. 47.225 azioni ordinarie,dell'operatore digitale del mercato dei servizi di assistenza per i passeggeri del trasporto aereoDopo gli opportuni controlli, l'Emittente provvederà ad assegnare, gratuitamente, entro il 17 settembre 2019, le suddette azioni ordinarie Sostravel.com S.p.A – codice ISIN IT0005338675 accreditandole, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., sui conti titoli degli intermediari finanziari che hanno trasmesso l'Attestazione di Titolarità.L'Emittente provvederà infine a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito di avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di Varese nei termini di legge.