SosTravel.com punta a lancio servizio telemedicina in 1° trim 2023

Venerdì 2 Dicembre 2022, 08:45







(Teleborsa) - SosTravel.com, società che opera nel mercato dei servizi di assistenza al viaggiatore e quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato di aver intrapreso le attività tecniche ed organizzative necessarie al lancio del servizio di telemedicina (denominato Dr. Travel) nel primo trimestre del 2023.



Il servizio era stato lanciato presso l'Aeroporto Internazionale di Montreal a marzo 2021 e fornito in modalità test nei sei mesi successivi fino a settembre 2021. Successivamente, con il traffico passeggeri ancora ridotto dalla pandemia COVID-19, la società aveva reputato opportuno, in un'ottica di contenimento dei costi, di posticipare il lancio commerciale internazionale al primo trimestre 2023.



"Integrato all'interno della piattaforma di prenotazione e servizi offerta da sostravel.com e amareitalia.com, il servizio di telemedicina 24/7 aiuterà i viaggiatori ad accedere ad un dottore per esser visitati mentre si trovano in un altro paese, se muniti dell'app Sostravel disponibile su Google Play e Apple App Store", ha commentato Carmine Colella, CEO di SosTravel.com.









(Foto: Jakob Owens on Unsplash)