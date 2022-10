SosTravel.com, per Banca Finnat è Buy con TP a 1,09 euro

(Teleborsa) - Banca Finnat esprime unae fissa unsul titolo SosTravel.com, società che opera nel mercato dei servizi di assistenza al viaggiatore e quotata su Euronext Growth Milan. Il rating era stato in precedenza sospeso. Di recente è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di Digital Destination Company in SosTravel.com, con l'obiettivo di creare una realtà sinergicamente attiva nel settore della prestazione di servizi digitali nel settore del turismo."Una lenta seppur ancor fragile ripresa del traffico aereo passeggeri, ma soprattutto ilassicurata dalla fusione con DDC, ci consente di stimare un valore della produzione consolidata a 15,1 milioni di euro a consuntivo 2022, per giungere a 24,6 milioni di euro a fine 2026", si legge nella ricerca."Il margine operativo lordo () lo stimiamo a 70 migliaia di euroa fine 2022 e pari a 2,3 milioni di euro a fine periodo, con un risultato operativo netto () ancora negativo per 475 migliaia di euro a consuntivo 2022 ma positivo per 1,8 milioni di euro a fine periodo previsionale (2026)", viene aggiunto.