(Teleborsa) - SosTravel.com, società che opera nel mercato dei servizi di assistenza al viaggiatore e quotata su AIM Italia, ha comunicato l'avvio dell'aumento di capitale sociale riservato ai soci.

L'offerta ha ad oggetto massime 1.196.245 nuove azioni ordinarie SosTravel, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione e godimento regolare, per un controvalore complessivo massimo di 1.196.245 euro. Le nuove azioni saranno offerte nel rapporto di 1 nuova azione per 5 azioni ordinarie possedute. Alle nuove azioni saranno abbinati gratuitamente Warrant in ragione di 10 Warrant ogni nuova azione sottoscritta.

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna nuova azione è pari a 1 euro (di cui 0,10 da imputarsi a capitale sociale e 0,90 a sovrapprezzo), come determinato dal CdA del 2 giugno 2021. I Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle nuove azioni potranno essere esercitati dal 7 giugno 2021 al 23 giugno 2021 estremi inclusi e saranno negoziabili su AIM dal 7 giugno 2021 al 17 giugno 2021, estremi inclusi.

(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)