SosTravel.com, assemblea nomina CdA. Carmile Colella nuovo AD

(Teleborsa) - L'di SosTravel.com, società che opera nel mercato dei servizi di assistenza al viaggiatore e quotata su Euronext Growth Milan, ha, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. Ne fanno parte: Ivan Munarini, quale consigliere indipendente; Rudolph Gentile, quale presidente; Carmine Colella; Umberto Navanzino; Nicola De Biase.I soci hanno anche preso atto del completamento dell'operazione di. La data dia fini civilistici è stata fissata al 1° novembre 2022. In quella data, saranno assegnate, in ragione del rapporto di cambio, 2.659.032 azioni di Sostravel.com a Carmine Colella (pari a circa il 20,3% del capitale dell'entità risultante dalla fusione). Rudolph Gentile sarà titolare, direttamente e indirettamente, di circa 3.503.302 azioni (pari al 26,8%).A valle dell'assemblea, il CdA ha deliberato in merito al conferimento delle deleghe,. Il board ha anche assegnato alcuni poteri di ordinaria amministrazione al presidente Rudolph Gentile (volti alla promozione del business della società nei mercati esteri), il quale ha assunto anche il ruolo di Investor Relations Manager."La squadra che entra in campo con questo CdA è all'altezza degli ambiziosi obiettivi della nuova entità risultante dalla fusione per incorporazione di Digital Destination Company in Sostravel.com - ha commentato Gentile - Ci sonoapportate dai componenti neo-eletti, e la continuità del progetto è espressa dai consiglieri confermati"."Grazie alla nuova realtà aggregata la società si propone nel breve periodo di incrementare il giro d'affari e nel medio di migliorare il risultato di conto economico, mentre nel più lungo periodo l'obiettivo è di promuovere la crescita a 360 gradi dell'App, con i servizi di booking, digital itinerary e servizi a valore aggiunto - ha aggiunto Colella - Partiamo da una situazione di liquidità robusta e una storia di generazione di cashflow attraverso il booking e i servizi di Lost Luggage Concierge. I nuovi servizi che aggiungeremo a partire dal prossimo anno punteranno ad".