SOSTravel, arriva l'accordo commerciale con Huawei

(Teleborsa) - Due delle eccellenze nel proprio campo, si uniscono in un accordo commerciale importante per il mondo elettronico. Sostravel.com ha raggiunto l'intesa per una partnership con, siglando un accordo che renderà possibile la promozione reciproca dei brand. Sostravel promuoverà il brand Huawei nei corner dove opera, mentre l'azienda cinese dis'impegnerà a promuovere nei propri canali di distribuzioneL'accordo, che durerà per, ha un, di cui 30 mila riconosciuti per cassa da Sostravel.com a Huawei a titolo die la restante parte, pari a 122.500 euro, pagata attraverso scambioRudolph, Presidente e CEO di Sostravel.com, dichiara: "Il nucleo centrale di questa collaborazione è la. Per noi è un onore poterci associare a un brand così, ci auguriamo che questo accordo possa diffondere e fare apprezzare i nostri servizi ad una sempre più".