Sostenya e Cisambiente raccolgo 300mila euro per ospedali Milano e Genova

(Teleborsa) - La crisi sanitaria sta mettendo in seria difficoltà il Sistema Nazionale Sanitario che sta compiendo uno sforzo eccezionale per arginare il diffondersi del Coronavirus.



Per tale ragione il Gruppo Sostenya e Confindustria Cisambiente hanno lanciato una raccolta fondi tra le imprese dei servizi ambientali e delle energie rinnovabili e hanno donato, finora, 300 mila euro agli Ospedali Sacco di Milano e San Martino di Genova.



L'iniziativa, lanciata sui social con l'hashtag #greeneconomysolidale, resta aperta.



