Sostenibilità, WINDTRE: presentati gli ESG Goals 2025/2030

Giovedì 8 Luglio 2021, 12:30

(Teleborsa) - WINDTRE, in occasione della pubblicazione del nuovo Bilancio di Sostenibilità, presenta gli ESG Goals 2025/2030, gli obiettivi dell'azienda guidata da Jeffrey Hedberg per un futuro sempre più sostenibile. Tra i goals più sfidanti quello della responsabilità digitale, con orizzonte al 2025, volto a sensibilizzare i più giovani sull'utilizzo sicuro di internet e della tecnologia e l'impegno ad azzerare, entro il 2030, le emissioni nette di CO2, in continuità con gli obiettivi di riduzione definiti con WWF Italia. Un percorso portato avanti con il coinvolgimento di tutte le aree organizzative e realizzato grazie ai contributi dei principali stakeholder, che ha ridefinito i temi chiave del framework di sostenibilità, territorio in cui WINDTRE è da sempre impegnata. La strategia guarda ai prossimi dieci anni e mira a raggiungere significativi risultati nell'ambito delle 3 dimensioni ESG (Environmental, Social and Governance), in linea con l'Agenda 2030 e i 17 Sustainable Development Goals (SDGs) definiti dalle Nazioni Unite.

"WINDTRE esiste per eliminare qualsiasi distanza tra le persone, per questo motivo pensiamo che ci sia un solo modo per garantire un futuro sostenibile, responsabile e inclusivo per tutti: disegnarlo insieme – ha affermato Federica Manzoni, Direttore Sustainability & Quality Certification – La rete, le persone, il rapporto con i clienti e l'etica sono fattori imprescindibili su cui l'azienda pone la massima attenzione. Ora vogliamo guardare ancora più avanti: dopo aver messo a fuoco le priorità e deciso dove indirizzare le nostre energie, abbiamo sviluppato un ambizioso piano che ha il suo orizzonte nel 2030: un programma concreto, misurabile e totalmente integrato nel nostro business".

Gli obiettivi del Piano di Sostenibilità individuati da WINDTRE sono 10, distribuiti in quattro aree fondamentali. Nell'ambito ‘Education', in cui l'azienda è focalizzata da anni, confluisce il progetto "NeoConnessi", che supporta famiglie e docenti nel delicato momento in cui i ragazzi iniziano a navigare da soli in rete. WINDTRE vuole inoltre favorire l'inclusione digitale, in particolare degli anziani. Un impegno rivolto anche verso l'interno, con un investimento nell'apprendimento continuo dei dipendenti per prepararli alle sfide lavorative del futuro. Nell'area ‘Responsibility' intende puntare su un ambiente digitale sicuro, con il 100% dei clienti Business protetti grazie a offerte di cybersecurity e tutela dei dati. In ambito ‘Inclusion' l'impegno è nella promozione di una cultura aziendale inclusiva fondata sulla parità di genere e mira a garantire comunicazioni e servizi di assistenza sempre più accessibili alle persone con disabilità, oltre che nella valorizzazione dei borghi italiani ad alto potenziale con la connessione veloce. Infine, con l'area ‘Life' WINDTRE intende contribuire alla salvaguardia della vita dell'uomo e del Pianeta e alla transizione di 100 municipalità in Città Smart e Sostenibili.