Sostenibilità, Terna confermata nell'indice Stoxx Global ESG Leaders

(Teleborsa) -– la società che gestisce circa 75mila chilometri di linee ad alta e altissima tensione sul territorio nazionale, guidata da– è stata confermata per il dodicesimo anno consecutivo nell'che seleziona le migliori imprese a livello globale per le best practice nel campo ESG. Realizzato dalla società Qontigo, parte del gruppo Deutsche Börse, l'indice Stoxx Global ESG Leaders include circa 400 società a livello globale, dopo una valutazione complessiva di oltre 1.800 aziende nel mondo.Terna – fa sapere la società in una nota – ha ottenuto il riconoscimento internazionale grazie alle eccellenti performance registrate in tutti gli ambiti ESG analizzati. Ciò ha permesso alla società di essere confermata nei tre indici specificie, pertanto, di essere inclusa ancora una volta nell'indice principale"Questo primato internazionale – si legge nella nota – conferma il ruolo di Terna quale regista e abilitatore della transizione energetica per una rete sempre più sostenibile, sicura e resiliente, e testimonia le performance di altissimo livello registrate dalla società nei settori Ambiente, Sociale e Governance (ESG). La sostenibilità, infatti, è un driver strategico e uno dei pilastri su cui si basa l'attività del Gruppo: i circa 10 miliardi di euro complessivi di investimenti, che l'azienda ha previsto nell'aggiornamento del Piano Industriale 2021-2025 Driving Energy, sono considerati per loro natura sostenibili per il 99% in base al criterio di eleggibilità introdotto dalla Tassonomia Europea".A questo riconoscimento si aggiunge il recenteparte di Morningstar, che ha assegnato al gestore della rete elettrica italiana la classe di valutazionela migliore possibile, ponendo l'azienda al vertice del settore delle Electric Utilities, di cui fanno parte circa 300 società a livello globale.Ilè solo l'ultima conferma della leadership di Terna nel campo ESG, riconosciuta anche da CDP (ex Carbon Disclosure Project) e testimoniata dalla presenza della società neie nelle più importanti classifiche internazionali, tra i quali: