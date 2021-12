Sostenibilità imprese, Confcommercio Lombardia e A2A lanciano il tool online per l'autovalutazione

(Teleborsa) - Un albero "cresce" in base al punteggio, il risultato fornisce esempi replicabili e consigli utili. Cosi` le imprese diventano piu` sostenibili, competitive e restano al passo con le richieste del mercato e dei consumatori. Si chiama "Cresciamo Sostenibili" ed è uno strumento agile per valutare in autonomia il grado di sostenibilita` ambientale della propria impresa, scoprire i traguardi raggiunti e, soprattutto, ricevere consigli e suggerimenti utili per diventare piu` green e piu` competitivi. Il nuovo strumento per le imprese del terziario è realizzato da Confcommercio Lombardia ed A2A, attraverso la controllata A2A Energia, come nuovo passo nell'ambito dell'Accordo di collaborazione firmato lo scorso settembre e che ha gia` visto l'attivazione di una partnership per la fornitura di energia 100% green da fonti rinnovabili e a compensazione delle emissioni a prezzo agevolato per le imprese associate.

Nel dettaglio – spiega una nota congiunta – "Cresciamo Sostenibili" e` un questionario di autovalutazione (disponibile online sul sito dedicato) con 20 domande strutturate per i sei macro comparti del terziario (commercio al dettaglio, commercio all'ingrosso, servizi, alloggio, ristorazione, trasporti e logistica) e suddiviso in 4 aree di analisi: sostenibilita` ambientale, clienti, fornitori, marketing e comunicazione. Al termine della compilazione l'imprenditore ottiene un punteggio del grado di sostenibilita` della propria attivita`: una valutazione resa graficamente da un albero, simbolo dei risultati raggiunti dall'azienda, che cresce a partire da un piccolo seme sino a diventare sempre piu` rigoglioso. Il sistema, inoltre, restituisce informazioni e suggerimenti per accrescere ulteriormente il livello di sostenibilita`.

"Abbiamo voluto realizzare questo tool perche´ il nostro ruolo come Associazione e` proprio quello di accompagnare le imprese nella costruzione di una nuova e virtuosa consapevolezza, facendo si` che nessuno sia lasciato indietro. Con Cresciamo Sostenibili vogliamo fornire agli imprenditori uno strumento utile, da una parte, a migliorare la coscienza di quanto gia` fatto, dall'altro ad offrire spunti concreti di miglioramento – afferma Carlo Massoletti, vice presidente vicario di Confcommercio Lombardia –. Il nome stesso mette l'accento sulle opportunita` di crescita, perche´ quello verso una maggiore sostenibilita` e` un cammino che richiede certamente impegno ma che permette di diventare anche piu` competitivi, accedere a nuove risorse ed opportunita`, restare al passo con le richieste del mercato e dei consumatori: in una parola crescere, appunto".

"In coerenza con il proprio Piano Industriale guidato dalla sostenibilita`, A2A vuole contribuire alla transizione ecologica del Paese. Una transizione che – spiega Andrea Cavallini, amministratore delegato di A2A Energia – necessita del coinvolgimento di tutti, privati e imprese di qualsiasi settore e dimensione. Con questa prospettiva, abbiamo deciso insieme a Confcommercio Lombardia di offrire alle aziende del comparto terziario uno strumento in grado di fornire indicazioni in merito al livello di sostenibilita` delle proprie attivita`, contribuendo alla creazione di una cultura d'impresa sempre piu` orientata alla decarbonizzazione, all'efficientamento energetico e all'elettrificazione dei consumi. Un'ulteriore dimostrazione dell'attenzione del Gruppo A2A alle esigenze di aziende, professionisti e cittadini".