Sostenibilità, Giovannini: "Privati la stanno interiorizzando. PNRR è rivoluzione"

1 Minuto di Lettura

Martedì 28 Settembre 2021, 13:00







(Teleborsa) - "Il settore privato sta interiorizzando il tema sostenibilità, al di là del marketing". Lo ha affermato il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, intervenendo all'apertura del Festival dello sviluppo sostenibile organizzato dall'Asvis. "Quando non ci saranno più Esg bonds, green bonds o social bonds allora potremo dire che il passaggio è completato", ha sottolineato il Ministro, indicando che oggi "la competizione si fa anche sulla riduzione delle emissioni, sul rispetto dei diritti dei lavoratori".



Giovannini ha parlato anche della ripresa post-pandemia, affermando che è "più forte delle previsioni", e del PNRR, che definisce "una rivoluzione, pur con tutti i suoi limiti e problemi". Il Ministro ha ricordato che il 70% dei 62 miliardi assegnati al MIMS "è stato riconosciuto come un contributo alla crisi climatica" e che 300 milioni sono per le strade. Il governo - ha aggiunto - farà a breve un resoconto sugli investimenti del PNRR. "Mi rendo conto che ci sia dello scetticismo sugli annunci - ha affermato - per questo stiamo correndo molto rapidamente e a breve daremo un resoconto".



Il titolate del MIMS ha parlato anche della vicenda ITA-Alitalia, escludendo un eventuale slittamento della data di partenza della nuova compagnia e confermando che per i lavoratori Alitalia ci saranno dei confronti sul tema degli ammortizzatori.